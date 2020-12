Overlijdensbericht Chadwick Boseman meest gedeelde tweet in 2020

Het overlijdensbericht van de Amerikaanse acteur Chadwick Boseman was de meest gedeelde tweet van 2020, meldt Twitter in zijn jaaroverzicht . Het bericht kreeg de meeste 'likes' voor een individuele tweet ooit, zegt het bedrijf: pakweg 7,6 miljoen keer.

Uit het jaaroverzicht blijkt dat de Amerikaanse president Trump in 2020 de meest besproken persoon was op Twitter, gevolgd door zijn verkiezingsopponent en opvolger Joe Biden. In de top-5 staan verder George Floyd, de Amerikaan in mei overleed bij een arrestatie in Minneapolis, Kobe Bryant en oud-president Barack Obama: