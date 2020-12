Oxfam: afname CO2-uitstoot komt door armere Europeanen, rijksten verbruiken juist meer

De afname van de CO2-uitstoot in de Europese Unie is sinds 1990 te danken geweest aan het zuiniger leven van Europeanen met een lager of middeninkomen, meldt Oxfam Novib in een nieuw rapport. De rijkste tien procent van de inwoners is in dezelfde periode juist meer CO2 gaan uitstoten.

Oxfam waarschuwt dat die rijkste groep EU-burgers in 2030 hun verbruik met 90 procent moet hebben teruggebracht om de opwarming van de aarde beperkt te houden tot anderhalve graad. Dat wordt in het algemeen aangehouden als een nog houdbare stijging van de temperatuur op aarde.

Huis verwarmen tegenover auto- en vliegreizen

Oxfam komt tot de conclusies door te kijken naar openbare data over CO2-uitstoot in de EU-landen tussen 1990 en 2015 en de inkomensverdeling in die landen. In die periode daalde de CO2-uitstoot in de EU met 12 procent, maar dat blijkt vooral te danken aan de armste helft van de EU-burgers, met een jaarinkomen tot 20.000 euro. Zij verminderden hun uitstoot aan CO2 met 24 procent.

De Europeanen met een inkomen tot 41.000 euro per jaar veroorzaakten in dezelfde periode 13 procent minder uitstoot. Europeanen met een jaarinkomen van meer dan 41.000 euro (pakweg tien procent van de bevolking) gingen drie procent meer CO2 uitstoten, vooral door toegenomen lucht- en wegverkeer, zo meldt de non-gouvernementele organisatie die strijdt tegen armoede en ongelijkheid.

'Eerlijke verdeling van de lasten'

De rijkste tien procent van de EU-burgers stoot nu evenveel CO2 uit als de armste helft, zo blijkt uit het rapport. Er is ook een groot verschil tussen EU-landen onderling, zegt Oxfam. De rijkste tien procent van de Spanjaarden, Duitsers, Italianen en Fransen, samen zo'n 26 miljoen mensen, stoten evenveel CO2 uit als de totale bevolking van 16 andere EU-lidstaten, samen zo'n 85 miljoen mensen.

"De vermindering van CO2-uitstoot is tot nu toe opgebracht door armere Europeanen", zegt Oxfam-onderzoeker Tim Gore, "terwijl de rijkeren niet hun bijdrage leverden. Nu moet iedereen gaan bijdragen aan een sterkere vermindering in de komende jaren. De protesten van de Gele Hesjes in Frankrijk laten zien hoe snel klimaatmaatregelen tot problemen kunnen leiden, als ze niet gebaseerd zijn op een eerlijke verdeling van de lasten."