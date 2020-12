Zondagsschot op maandag bezorgt Volendam drie punten tegen Excelsior

Aannemen op de borst, klaarleggen en uithalen. En dan de bal snoeihard de kruising in zien verdwijnen. In zijn lange loopbaan die hem langs onder meer Bayern München, Veendam, Emmen, Oekraïne en Cyprus voerde, maakte hij zelden een mooiere goal dan deze.

Met een prachtig afstandsschot bezorgde Boy Deul FC Volendam twee minuten voor tijd de winst tegen Excelsior: 3-2.

De ploeg van Wim Jonk had de punten hard nodig om aansluiting te houden met de top in de eerste divisie. Maar in Excelsior vond Volendam een geduchte tegenstander.

Na een klein kwartier zorgde Duel voor de openingstreffer, maar even later stond het al 2-1 voor Excelsior via Luigi Bruins en Siebe Horemans. Nog voor het einde van de amusante eerste helft bracht Martijn Kaars de Volendammers weer op gelijke hoogte.

Zo leuk als de eerste helft was het na rust niet, maar dankzij aanvoerder Deul kreeg het duel toch een fraai slot.