Mogelijk meer kinderhandel in India door corona, 'uitbuiten makkelijker'

In de opvang van BBA gaan de kinderen naar school en spelen ze cricket, in plaats van hard te werken voor weinig geld:

Volgens hem is dat meestal ook de realiteit. "In al die jaren dat we kinderen hebben gered en met hen hebben gesproken, heb ik zelden een kind ontmoet dat meer dan 500 roepies (7 euro) per maand verdiende. Hen wordt vaak verteld dat hun salaris naar hun ouders wordt gestuurd. Maar ze hebben geen contact met hun ouders. En onder het excuus van stage krijgen ze vaak helemaal niets. Bovendien moeten ze lange dagen werken, tot wel 12 uur."

"Maar de pandemie gaat de dalende trend omkeren", vreest Tingal. "Helemaal nu de economie weer opkrabbelt, is de vraag naar goedkope arbeidskrachten groot. Volwassenen zullen tenminste het minimumloon eisen en ook in de gaten houden hoeveel uur ze hiervoor moeten werken. Kinderen kun je makkelijker uitbuiten, en slaan wanneer ze klagen."

De afgelopen jaren nam de kinderarbeid in India enorm af, mede door strengere wetten en maatregelen om kinderen op school te houden. In 2011 werden in de volkstelling 4,35 miljoen kindarbeiders tot 14 jaar geteld, zo'n 1,7 procent van alle kinderen in die leeftijdsgroep. In 1998 waren het er nog 12,6 miljoen.

"Een behoorlijke stijging. De armoede in de dorpen is verergerd, dus het was te verwachten dat kinderhandel zou toenemen", zegt directeur Dhananjay Tingal.

Eind september kwam er een man langs in het dorp in de deelstaat Bihar waar de 16-jarige Kundan woont. Hij had werk in Delhi, zei hij, maar toonde geen interesse in Kundans vader, een dagloner die vanwege de coronamaatregelen al maanden werkloos thuis zat. Liever nam hij de jongen mee. Die zou een stage krijgen bij een kleermaker, en op termijn een salaris.

Welke termijn, welk salaris en of er ook een stagevergoeding in zat, dat wist Kundan allemaal niet. Maar naar school ging hij niet meer en zijn gezin had geld nodig. "We hebben thuis vier kinderen, en soms konden we pas na het middaguur voor het eerst eten. Omdat mijn vader sinds de lockdown geen geld meer verdiende." Dus stapte Kundan samen met een paar andere jongens en de man op de trein naar Delhi.

De vage beloftes en Kundans leeftijd maken dit een duidelijk geval van kinderhandel, zegt Tingal van BBA. De ngo werd opgericht door Kailash Satyarthi, die in 2014 samen met Malala Yousafzai de Nobelprijs voor de Vrede won.

Slogans ingeprent

Kundan had geluk. Hij werd bij aankomst op het treinstation van Delhi opgemerkt en gered door de politie. Groepjes minderjarigen die met een enkele volwassene reizen worden extra in de gaten gehouden. Hij werd naar een opvanghuis van BBA gebracht. Daar krijgt hij goed te eten, schoollessen en tijd om te spelen. De kinderen worden slogans over hun recht op onderwijs ingeprent, terwijl contact met hun ouders wordt gezocht.

Zo gaat Kundan nu terug naar zijn dorp met plannen om zo snel mogelijk weer naar school te gaan, zodat hij metselaar kan worden. Voorlopig blijven de scholen vanwege het coronavirus echter dicht, en voor arme kinderen als hij is het lastig om op afstand te leren. Geld voor mobiele data is er niet en zijn ongeletterde ouders kunnen hem niet helpen studeren. Bovendien heeft zijn vader nog altijd geen inkomen. Zolang deze situatie voortduurt, is het de vraag of Kundans nieuwe dromen werkelijkheid kunnen worden.