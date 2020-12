De Boer positief over WK-loting: 'Eerste worden, dat mogen we uitspreken'

De Boer doelt natuurlijk op de grote aanhang die de Turkse ploeg ook in Nederland heeft, al is het zeer de vraag of de coronapandemie al voldoende onder controle zal zijn om dat gepassioneerde publiek ook toe te laten. Maar ook op het veld verwacht De Boer vuur: "Turkije is weer in opkomst, met heel goede jonge spelers."

Vergeleken met de kansloze 3-0 nederlaag tegen Turkije in Konya vijf jaar geleden is het Nederlands elftal gegroeid, vindt De Boer. "Turkije is traditioneel gewoon een lastige tegenstander, met veel emotionele fans in de uitwedstrijd en thuis misschien wel hetzelfde. Twee keer uit."

"Turkije en Noorwegen springen er natuurlijk duidelijk bovenuit", concludeerde bondscoach Frank de Boer droogjes, nadat hij kennis had genomen van de loting die moet leiden tot kwalificatie voor het WK in Qatar (2022).

In zijn lange voetbalcarrière stond Frank de Boer met Oranje meerdere malen tegenover Turkije, Noorwegen en Letland. Een paar van die confrontaties gingen de geschiedenisboeken in:

23 september 1992 - Kort na het EK van 1992, waarin Oranje in de halve finale na strafschoppen verloor van Denemarken, moet Nederland voor de WK-kwalificatie op bezoek in Oslo. Noorwegen is in die jaren een bescheiden, maar zeer gedisciplineerde vechtmachine onder de voetbalprofessor Egil Olsen. Toch slaat de 2-1 nederlaag van Oranje, waarbij De Boer met een foutje de tweede Noorse treffer inluidt, in als een bom.

2 april 1997 - Nederland staat in het WK-kwalificatieduel met Turkije in Bursa met 1-0 achter als Oranje een strafschop krijgt. Wim Jonk is de eerst aangewezene om hem te nemen, maar die weigert. Aanvoerder Frank de Boer is de tweede in lijn. Hij aarzelt. Dan pakt Clarence Seedorf, de man die een jaar eerder miste op het EK tegen Frankrijk. Seedorf schiet hoog over. Oranje verliest.

23 juni 2004 - Na dé wissel van Arjen Robben tegen Tsjechië en de daaropvolgende nederlaag moet Oranje winnen van Letland om de groepsfase van het EK van 2004 te overleven. Frank de Boer is geen basisspeler meer bij zijn laatste eindtoernooi, maar hij komt tegen Letland wel in actie. Oranje wint met 3-0 en haalt met de hakken over de sloot de kwartfinale tegen Zweden. Tegen de Zweden begint De Boer opnieuw aan de wedstrijd, maar moet hij al snel geblesseerd naar de kant.