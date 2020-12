Man uit Urk opgepakt voor bedreigen burgemeester

Een man uit Urk is opgepakt voor het bedreigen van burgemeester Cees van den Bos op sociale media. De burgemeester deed daarvan aangifte, meldt Omroep Flevoland.

De aard van de bedreiging is niet bekendgemaakt. Het is al enkele weken onrustig in Urk. Ook twee agenten hebben aangifte gedaan. Jongeren stichten branden in het vissersdorp, plegen vernielingen en bestoken hulpverleners en agenten met zwaar vuurwerk, stenen en flessen.

In de nacht van zaterdag op zondag werden ook molotovcocktails gegooid. De burgemeester voelde zich genoodzaakt een noodbevel af te kondigen. Na een aantal charges van de ME werd het na middernacht weer rustig op straat.

