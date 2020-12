Roemeense premier stapt op na tegenvallende resultaten verkiezingen

In Roemenië is de liberale premier Ludovic Orban opgestapt na tegenvallende resultaten bij de verkiezingen. Met ongeveer 95 procent van de stemmen geteld, kan de sociaaldemocratische oppositiepartij PSD zich met 30 procent van de stemmen de winnaar noemen. Orbans partij, de PNL, haalde 25 procent van de stemmen binnen, terwijl de partij lange tijd voorliep in de peilingen.

De nieuwe alliantie USR-Plus was goed voor ongeveer 15 procent van de stemmen, melden internationale persbureaus. De opkomst was overigens historisch laag: ongeveer 33 procent van de achttien miljoen stemgerechtigden ging naar de stembus. Waarnemers wijten de lage opkomst deels aan het coronavirus.

Waarschijnlijk moeizame formatie

Ondanks de verkiezingszege is het nog maar de vraag of oppositiepartij PSD in de regering komt. De USR-Plus, een centrumpartij, stelde eerder niet met de sociaaldemocraten te willen regeren, en president Iohannis van de PNL sloot een samenwerking in het verleden ook uit.

Het is nu aan Iohannis om de eerste stap naar een coalitie te zetten. De president bepaalt in het land namelijk wie de premier wordt, en die laatste vormt vervolgens een kabinet. Orban zei vandaag een stap opzij te doen, zodat de PNL alsnog een coalitie kan gaan vormen.

De verwachting is dat een moeizame formatie zal volgen, omdat de liberalen en de USR-plus zeker één andere partij nodig hebben. Beide partijen noemden een coalitie met de UDMR, die voor de Hongaarse minderheid in het land opkomt, als optie. De nieuwe regering staat daarbij voor de taak het land, dat geldt als een van de armste van Europa, door de coronacrisis te loodsen.

De liberalen waren sinds vorig jaar aan de macht, na de val van de PSD-regering. PSD-regeringen werden in het verleden onder meer door de EU bekritiseerd, omdat ze de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht zouden hebben aangetast. PSD-politici werden bovendien meermaals beticht van corruptie.