Verdachte aanslag kerk Nice aangeklaagd voor moord

De hoofdverdachte van de aanslag in de Franse stad Nice is aangeklaagd voor moord, poging tot moord en deelname aan een terroristische organisatie. Hij zit in voorlopige hechtenis.

De 21-jarige Tunesiër Brahim A. viel op 29 oktober mensen in de Notre-Dame-basiliek aan met een mes. Daarbij kwamen drie personen om het leven. De politie schoot de verdachte na de aanval neer, waarna hij zwaargewond in het ziekenhuis kwam te liggen en meerdere keren geopereerd moest worden.

Begin november testte hij positief op het coronavirus en werd hij naar een ziekenhuis in de buurt van Parijs verplaatst. Inmiddels is zijn gezondheidstoestand verbeterd, waardoor A. kan worden ondervraagd door een onderzoeksrechter op het gebied van terrorismebestrijding.

Op zijn telefoon is volgens Le Monde een foto gevonden van de moordenaar van Samuel Paty, de leraar die twee weken eerder werd onthoofd in een voorstad van Parijs.

Brahim A. kwam op 20 september vanuit Tunesië aan op het Italiaanse eiland Lampedusa en op 9 oktober in Bari, in de hak van Italië.