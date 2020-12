Johnson naar Brussel voor brexit-onderhandelingen

De Britse premier Boris Johnson gaat deze week naar Brussel in een poging een doorbraak te forceren in de onderhandelingen over de brexit. Johnson en de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen spraken elkaar vanavond telefonisch en kwamen daarna met een gezamenlijke verklaring.

De twee zeggen dat er nog steeds grote verschillen van mening zijn en dat een akkoord nog ver weg is.