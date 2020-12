Wit-Russische president Loekasjenko niet welkom op Spelen van Tokio

Veel atleten uit Wit-Rusland hadden het IOC een brief geschreven, waarin ze om actie vroegen. Ze verwezen daarbij naar politieke discriminatie en opsluiting door de autoriteiten.

Alexander Loekasjenko, de president van Wit-Rusland, is geschorst van alle olympische activiteiten. Dat liet IOC-voorzitter Thomas Bach maandag weten. De schorsing betekent ook dat hij niet aanwezig mag zijn bij de Olympische Spelen in Tokio komende zomer. De Wit-Russische president is al 23 jaar voorzitter van het Nationaal Olympisch Comité van zijn land.

In Wit-Rusland zijn al maandenlang protesten tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen. De autoriteiten hebben met geweld opgetreden tegen de oppositiebeweging en veel burgers zijn gevangengezet. Loekasjenko claimt de overwinning bij de presidentsverkiezingen op 9 augustus. De oppositie ziet burgerrechtenactiviste Svetlana Tichanovskaja als de winnaar van de verkiezingen.

Protesten in Wit-Rusland

"Het IOC is tot de conclusie gekomen dat het huidige leiderschap de Wit-Russische atleten niet op gepaste wijze heeft beschermd tegen politieke discriminatie binnen het NOC, hun aangesloten federaties of de sportbeweging", zei Bach daarover.

"Dit is in strijd met de fundamentele principes van het olympisch manifest en heeft daarom ernstige gevolgen voor de reputatie van de olympische beweging." Bach voegde eraan toe dat de maatregelen van voorlopige aard zijn.

Gevolgen voor atleten

Het IOC liet ook weten alle betalingen aan het olympisch comité van Wit-Rusland te bevriezen. Alle beurzen voor de atleten ter voorbereiding op de Olympische Spelen worden nu rechtstreeks aan hen betaald.

De sancties zullen geen invloed hebben op de Wit-Russische atleten en hun kansen om zich te kwalificeren voor de Spelen en Tokio of de Winterspelen van 2022 in Peking.

Alle plannen om sportevenementen in Wit-Rusland te organiseren, moeten door alle internationale federaties worden geannuleerd. Dat kan onder meer gevolgen hebben voor het WK ijshockey van 2021, dat gedeeltelijk in het land gehouden wordt. "Het is aan de internationale ijshockeybond om hier gevolg aan te geven", aldus Bach.

Al zit Loekasjenko nog altijd in het zadel, heel zeker is hij niet meer van zijn positie. De oppositie protesteert al 120 dagen tegen zijn dictatuur. Nieuwsuur maakte er deze video over: