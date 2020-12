Woonlasten huiseigenaren gemiddeld 4 procent omhoog

Behalve in Oss is de stijging het hoogst in Urk en Bunschoten. De heffing daalt in 11 gemeenten. Het sterkst gebeurt dat in Arnhem (-20 procent) en Midden Drenthe (-12,6 procent).

Gemiddeld betalen zowel kopers als huurders 7,5 procent meer aan afvalstoffenheffing. In 35 van de 112 gemeenten is de stijging meer dan 10 procent. Het hardst stijgen de prijzen in Oss, met ruim 38 procent.

Belangrijkste oorzaak van de hogere prijs voor het afval, denkt VEH, is de hogere belasting die gemeenten aan de Rijksoverheid moeten betalen voor het storten en verbranden van restafval. In 2019 ging deze belasting van 13 naar 31 cent per ton.

Dat de tarieven in Arnhem zo hard dalen, heeft volgens de gemeente te maken met de invoering van een nieuw afvalsysteem per 1 juli: diftar, oftewel gedifferentieerde tarieven. Daarmee betalen inwoners per afvalzak in plaats van alleen een vast bedrag. "Die zak kost 80 eurocent. Dus als je veel restafval weggooit kan het wel zo zijn dat je meer gaat betalen", aldus de gemeente.

Het maakt veel uit in welke gemeente je je vuilnis weggooit. De gemeente met de laagste afvalheffing is Berkelland in de Achterhoek: daar betalen inwoners 135 euro per jaar. Ter vergelijking: een inwoner in Rijswijk is daar 468,12 euro aan kwijt.

'Politieke keuze'

De verschillen in kosten zijn gigantisch, aldus de VEH, die de verschillen maar deels kan verklaren. "Wat kan, is dat sommige gemeenten voor de afvalverwerking samenwerken, waardoor ze bijvoorbeeld lagere kosten hebben per huishouden", zegt Hans André de la Porte van de VEH. Een andere gemeente kan weer problemen hebben met de afvalverwerker waardoor het duurder uitpakt. Het zijn vaak lokale omstandigheden die alleen de gemeente kan uitleggen. Het staat in ieder geval vast dat de afvalstoffenheffing niet voor andere doeleinden mag worden gebruikt."

Bekijk hier de gemeenten met de hoogste en laagste afvalstoffenheffing: