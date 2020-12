Breakdancen op olympisch programma in Parijs 2024

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft breakdancen, golfsurfen, sportklimmen en skateboarden toegevoegd aan het olympisch programma van Parijs 2024.

Golfsurfen, sportklimmen en skateboarden maken op de Spelen in Tokio al hun olympisch debuut, als gevolg van een IOC-regel die het gastland van de Spelen in staat stelt zelf sporten aan het olympisch programma toe te voegen.

Breakdancen

Breakdancen maakte in 2018 al deel uit van de Jeugdspelen in Buenos Aires. Het goud ging daar naar de Rus Sergei Tsjernitsjev en de Japanse Ramu Kawai. Menno van Gorp zou voor Nederland een kanshebber op een medaille kunnen zijn bij de Spelen in Parijs. Hij werd in 2014 en 2017 wereldkampioen.

Het IOC gaf eerder al aan dat de nieuwe sporten zorgen voor een betere connectie met de jongere generatie.

41 voorstellen afgewezen

41 andere voorstellen voor nieuwe disciplines zijn afgewezen. Het aantal deelnemende olympiërs moet worden teruggebracht van ruim 11.000 naar 10.500, liet IOC-voorzitter Thomas Bach weten. Ook het aantal medaille-evenementen moet dalen. In Tokio zijn dat er 339, in Parijs zullen er nog 329 zijn.

Voor het eerst in de geschiedenis van de Spelen zullen er in Parijs precies evenveel vrouwelijke als mannelijke deelnemers zijn. In Tokio is nog 49 procent van de olympiërs vrouw. Daarnaast stijgt het aantal evenementen waarbij gemengde teams mogen deelnemen van 18 naar 22.