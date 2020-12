Acteur en schrijver Dolf de Vries (83) overleden

Acteur en schrijver Dolf de Vries is zaterdag overleden. Dat maakte de uitgeverij van zijn boeken, Elmar, vandaag bekend na een telefoontje van De Vries' dochter. Hij is 83 jaar geworden.

De Vries speelde onder meer in Soldaat van Oranje, Turks Fruit, Zwartboek en andere films van regisseur Paul Verhoeven. Ook had hij een rol in de soap Onderweg naar Morgen. Na zijn afstuderen aan de Toneelacademie Maastricht begon De Vries zijn carrière bij de Haagse Comedie.

De Vries schreef daarnaast veel reisboeken, romans, jeugdboeken en verzamelde columns. In totaal werden er ruim 250.000 van zijn boeken verkocht, zegt de uitgeverij, die hem "de beste verhalenverteller van Nederland" noemt. "Wat zullen we hem missen", tweet Elmar.

De Vries was 53 jaar samen met zijn vrouw, die een aantal jaar geleden plotseling overleed. "Soms zat ik in deze stoel en dacht ik: het maakt geen reet uit of ik er ben of niet", vertelde hij vorig jaar aan het AD, naar aanleiding van zijn laatste boek Vrucht van de leugen. "Deze roman sleepte me erdoorheen." Hij laat kinderen en kleinkinderen achter.