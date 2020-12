Oranje in groep met Turkije, Noorwegen en Montenegro bij WK-kwalificatie

Dat bepaalde de loting op het hoofdkantoor van de UEFA in Zürich. Oranje werd ingedeeld in kwalificatiegroep G.

Het Nederlands elftal treft Turkije, Noorwegen, Montenegro, Letland en Gibraltar in het kwalificatietoernooi voor het WK voetbal 2022 in Qatar.

Turkije doet bij veel mensen de harten sneller kloppen. In aanloop naar het EK in 2016 waren het de Turken die definitief de deur sloten voor Oranje. In het beslissende duel in Konya werd de ploeg van trainer Guus Hiddink met 3-0 afgedroogd.

Ook Frank de Boer weet hoe het is om het hoofd te buigen in Turkije. In 1997 ging hij met Oranje met 1-0 onderuit. Dat had ook 1-1 kunnen zijn, als Clarence Seedorf niet een strafschop de tribune in had geschoten. Een strafschop die normaal gesproken een klusje voor De Boer was.

Goede bekenden

In de huidige selectie van de Turken vinden we met Orkun Kökçü (Feyenoord), Deniz Türüc (Basaksehir) en Ömer Bayram (Galatasaray) drie goede bekenden.

Kökçü (geboren in Haarlem), Türüc (geboren in Enschede) en Bayram (geboren in Breda) kennen het Nederlands voetbal op hun duimpje.