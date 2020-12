Roller Coaster van Danny Vera stoot Queen van troon in Top 2000

Sinds 1999, toen de Top 2000 voor het eerst werd georganiseerd door NPO Radio 2, kende de lijst maar vier keer een andere nummer 1 dan Bohemian Rhapsody. In 2005 stond Avond van Boudewijn de Groot bovenaan, in 2010 en 2014 Hotel California van Eagles en in 2015 Imagine van John Lennon.

Roller Coaster nestelde zich vorig jaar al hoog in de Top 2000. Het lied kwam binnen op plaats 4. De Top 2000 wordt samengesteld door luisteraars die hun stem kunnen uitbrengen. Om 17.00 uur vanmiddag sloot de digitale stembus.

"Roller Coaster ontpopt zich als dé soundtrack van deze tijd. Fantastisch dat Danny Vera, een artiest van eigen bodem, de stemmers zo in het hart weet te raken", zegt zendermanager Peter de Vries van NPO Radio 2.

Danny Vera zegt in een reactie tegen persbureau ANP dat het "misschien ook weleens tijd is voor een nieuwe nummer 1". "Het is ook lekker dat het een keer iemand anders is en het past ook goed bij een jaar waarin alles al anders gaat", aldus Vera.