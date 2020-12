Vogelgriep duikt weer op in Friesland, 21.000 kuikens geruimd

Bij een pluimveebedrijf in Sint Annaparochie is vogelgriep vastgesteld. De 21.000 vleeskuikens op het Friese bedrijf worden geruimd om verspreiding van het virus te voorkomen.

In de directe omgeving van het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven, meldt Omrop Fryslân. In een straal van 10 kilometer bevinden zich wel dertien andere pluimveebedrijven. Voor dat gebied geldt een vervoersverbod voor onder meer pluimvee en eieren.

Het gaat in Sint Annaparochie waarschijnlijk om de variant H5N8. Dit type vogelgriep is niet schadelijk voor mensen, maar wel erg besmettelijk voor vogels en het grijpt snel om zich heen.

De vogelgriep dook twee weken geleden ook al op in Friesland. Op 21 november was het raak in Witmarsum, bij een bedrijf met 90.000 vleeskuikens. In Lutjegast, net over de grens met Groningen, werden vorige maand 48.000 dieren geruimd nadat er vogelgriep was ontdekt. Ook verspreidt de ziekte zich snel onder wilde vogels in de noordelijke provincies.

Ophokplicht

Ook in andere delen van het land wordt regelmatig vogelgriep vastgesteld. Zo werden besmette wilde vogels gevonden in Utrecht, Zuid-Holland en op Ameland. In Gelderland werden al meerdere pluimveebedrijven geruimd vanwege het besmettelijke virus.

In Nederland geldt voor commerciële pluimveebedrijven een ophokplicht. Voor pluimveehouders is het vaak een raadsel hoe hun dieren besmet raken met het virus, zei voorzitter Hennie de Haan van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders eerder. "Een besmetting kan al verspreid worden door bijvoorbeeld knaagdieren of door poep van wilde vogels in de buurt van de ventilatie."