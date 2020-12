Jaar cel en tbs voor nieuwjaarsbrand bij Haagse flat

Een 23-jarige man is veroordeeld tot een jaar cel en tbs voor het in brand steken van drie auto's rond de afgelopen jaarwisseling in Den Haag. Een van de auto's stond geparkeerd onder een flat, die ontruimd moest worden vanwege de brand. Twaalf bewoners raakten gewond, van wie drie ernstig.

De brand op Nieuwjaarsdag was een wraakactie gericht tegen een medebewoner en zijn vrouw, schrijft Omroep West. De 23-jarige Abdellah El-H. had al langer ruzie met het stel. Hij werd woest toen hij zag dat de vrouw een filmpje op internet had geplaatst waarop te zien was dat hij een voertuig in brand stak met behulp van een kerstboom.

De brand onder de flat in de wijk Wateringse Veld zorgde voor dikke, zwarte rookwolken, wat ontsnappen moeilijk maakte voor de bewoners van de bovengelegen appartementen. "We zagen niks meer door de zwarte rook en zijn teruggegaan naar binnen. We dachten dat we niet gered zouden worden", zei een van hen twee weken geleden in de rechtbank.

Hulpdiensten waren op Nieuwjaarsdag massaal aanwezig om de brand te blussen en bewoners te evacueren: