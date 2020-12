Overstromingen in Noord-Italië door noodweer

Een aantal regio's in Noord-Italië is getroffen door zwaar noodweer. In Modena, in de regio Emilia-Romagna, trad de rivier de Panaro buiten zijn oevers. De brandweer moest honderden keren in actie komen vanwege overstromingen.

In het nabijgelegen plaatsje Nonatola rukte de brandweer 310 keer uit, schrijven plaatselijke media. Er zijn twee opvangcentra geopend: een voor mensen die niet in quarantaine zitten vanwege corona en een voor mensen die ziek zijn of uit voorzorg in quarantaine zitten.

Ook in Vicenza in de regio Veneto leidde hevige regenval tot overstromingen. Twintig mensen zochten hun toevlucht boven in hun huis en moesten door reddingswerkers ontzet worden. De brandweer kwam in 24 uur in totaal 120 keer in actie.

In Potentino, in Toscane, kwam een medewerker van de technische dienst van de gemeente om het leven. Het slachtoffer werd meegesleurd door het water.

Bekijk hier beelden van de overstromingen: