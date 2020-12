Bob Dylan verkoopt rechten van al zijn liedjes voor fortuin

De Amerikaanse zanger en schrijver Bob Dylan (79) heeft de rechten van alle 600 liedjes die hij de afgelopen zestig jaar uitbracht, verkocht aan Universal Music. Volgens Amerikaanse media zou het de grootste aankoop van muziekrechten ooit kunnen zijn.

Bekende nummers zijn Blowin' In The Wind, The Times They Are a-Changin en Knockin' On Heaven's Door. Universal noemt het "zowel een voorrecht als een verantwoordelijkheid".

Wat het grootste muziekbedrijf ter wereld ervoor heeft betaald, is niet bekendgemaakt, maar The New York Times noemt een schatting van omgerekend 247 miljoen euro.

Nummers die Dylan nog gaat schrijven, vallen niet onder de deal. De artiest heeft zelf nog niet gereageerd. In 2016 kreeg hij de Nobelprijs voor de Literatuur.