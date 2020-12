Italianen kunnen 10 procent aankopen terugkrijgen met 'operatie Cashback'

De Italianen kunnen vanaf morgen 10 procent van de waarde van hun decemberaankopen in winkels en warenhuizen terugkrijgen van de overheid. De maatregel is bedoeld om de economie te stimuleren en, op termijn, belastingontduiking tegen te gaan.

Er zitten uiteraard voorwaarden aan operatie 'il Cashback'. De eerste is dat burgers die geld terug willen krijgen elektronisch betalen, de tweede dat ze gebruikmaken van een speciale app.

Maximum

Het maximale bedrag dat mensen deze maand kunnen terugkrijgen is 15 euro per aankoop. Dus ook voor aankopen boven de 150 euro krijgen ze 15 euro terug. Ook moeten er minstens tien aankopen worden gedaan.

Het programma loopt na 1 januari nog twee jaar door, maar dan met andere bedragen en andere voorwaarden.

Coronacrisis

"De Italiaanse regering zint al langer op maatregelen om elektronisch betalen te stimuleren, om belastingontduiking moeilijker te maken", zegt correspondent Mustafa Marghadi. "Per jaar loopt de staat meer dan 100 miljard euro mis, omdat contante betalingen vaak niet geregistreerd worden."

Door de coronacrisis was er al meer animo voor elektronisch betalen, omdat kopers dan geen bankbiljetten en munten hoeven aan te raken. "Dan is dit het moment om door te zetten, zeiden deskundigen tegen de regering. Daar hebben ze naar geluisterd", aldus Marghadi.

Er is veel belangstelling voor de app. Volgens La Repubblica gaat het om 6000 aanvragen per seconde. Door de vele aanvragen raken websites van banken overbelast, maar de verwachting is dat die problemen worden opgelost.