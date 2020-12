Sportwereld snakt naar versoepeling: 'Sport bescheiden opengooien'

"Natuurlijk zie ik de besmettingscijfers niet dalen, maar dat kan niet aan de sport liggen. Die ligt namelijk stil", geeft Van Zanen-Nieberg aan. "Je kan echt wel buiten op het voetbal- of hockeyveld trainen. In de zomer heeft dat ook niet tot meer besmettingen geleid. De eerste coronagolf heeft bewezen dat sporten niet slechter is voor de besmettingscijfers."

"Laat dat los", zegt Van der Zee, die maandagochtend met de KNVB op het Malieveld actie voerde tegen de beperkende maatregelen van het kabinet die in oktober ingingen. "Trainen in groepjes van vier, daar kan helemaal niemand iets mee."

De sportwereld snakt, net als veel andere geplaagde sectoren, naar versoepeling van de coronamaatregelen. De bonden roepen in koor dat de besmettingsgraad niet oploopt door teams op een veld of in de zaal te laten trainen in groepsverband.

Erik Gerritsen, voorzitter van de hockeybond KNHB, is van mening dat de beperkte groepsgrootte een weeffout is in de routekaart van het kabinet. "Het kabinet heeft de kans die fout er nu uit te halen. Sporten draagt juist bij aan de oplossing in deze crisis. Mensen krijgen meer weerstand door te sporten. Het gezondheidsaspect speelt een belangrijke rol in het bedwingen van het coronavirus."

Hij zegt het ook omdat de hoofdklasse van de hockeyers aan de slag moet met het oog op de Olympische Spelen. "Die ploegen moeten echt half december aan de slag."

Daarbij is sporten ook goed voor de sociale contacten van met name jongeren, meent Joop Alberda, technisch directeur van volleybalbond Nevobo. "Veel jongeren hebben er moeite mee dat er weinig ontmoetingen zijn, die sociale kant van sporten moet niet worden vergeten."

'Gefaseerd weer opstarten'

Volgens Alberda kan het volleybal een voortrekkersrol voor de zaalsporten spelen, door die gefaseerd weer op te starten. "Dan begin je met de eredivisie. Als die in twee weken alle protocollen hebben kunnen testen en het gaat goed, kun je de topdivisie (het tweede niveau, red.) opstarten. En zo langzaam alle teams weer volledig laten trainen en competitie laten spelen."

Volgens de sportbestuurders staat de toekomst van de (unieke) Nederlandse sportinfrastructuur op de tocht. "De nood is hoog", zegt Van der Zee. "Verenigingen merken dat met name de jongvolwassenen op dit moment stoppen, hun contributie stopzetten. Dat is een extra zorg naast de 40 procent inkomstenderving voor de clubs uit de kantines en het wegvallen van sponsoring. Als veel clubs failliet gaan, is de infrastructuur straks weg."