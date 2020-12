Alpineskiër Meiners pakt als eerste Nederlander WB-punten op reuzenslalom

De World Cup in Italië werd gewonnen door Marco Odermatt. De tweede race zou eigenlijk zondag zijn, maar werd een dag uitgesteld vanwege hevige sneeuwval.

Na tien jaar weer een Zwitser

Odermatt is de eerste Zwitser in tien jaar tijd die een wereldbekerwedstrijd wint op de reuzenslalom. Hij was de snelste in de eerste run en bleef Tommy Ford na twee afdalingen in totaal 0,75 voor. Het brons ging naar de Kroaat Filip Zubcic, de winnaar van de reuzenslalom op zaterdag.