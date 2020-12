Formule 1-podcast: 'Het wordt een stuk leuker als Hamilton niet meedoet'

Dat het een andere race zou worden dan we de afgelopen maanden (en jaren) hebben gezien, zoveel was duidelijk. Maar wat er zondag gebeurde, hadden weinig mensen voorspeld.

In de Formule 1-podcast bespreekt presentatrice Amber Brantsen met analist Jan Lammers en verslaggever Louis Dekker de Grand Prix van Sakhir.

"De Formule 1 is een stuk leuker als Hamilton niet meedoet", reageert Dekker. "Ook het feit dat Max Verstappen zo snel uitviel maakte het een stuk aantrekkelijker. Ik wil niet zeggen dat hij de race anders op z'n sloffen had gewonnen, maar hij had wel een grote kans."

Verder onder andere aandacht voor de mislukte pitstop van Mercedes, de race van Russell en de overwinning van Sergio Pérez.