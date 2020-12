Corona-uitbraak op middelbare school in Raalte: leerlingen een maand thuis

Leerlingen van de havo/vwo-locatie van het Carmel College Salland in Raalte zijn naar huis gestuurd. Op de school is een uitbraak van het coronavirus. De 1400 leerlingen zijn na de kerstvakantie weer welkom.

In verschillende klassen zijn meerdere leerlingen positief getest op corona. Volgens een woordvoerder van de school liep het aantal besmettingen de afgelopen week op. Ook enkele leraren zijn ziek.

Online les

Lessen worden tot de vakantie in een aangepast rooster online gegeven. Later deze week besluit de schooldirectie of leerlingen uit examenklassen nog wel fysiek les krijgen: zij hebben toetsweek na de vakantie, meldt RTV Oost.

Vmbo/pro

Voor de andere afdeling van het Carmel College Salland, het vmbo/pro, geldt de stop op fysieke lessen niet. Daar is het aantal besmettingen volgens de schooldirectie een stuk lager.