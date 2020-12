7134 nieuwe besmettingen, ruim 1600 meer dan weekgemiddelde

Het is de zesde achtereenvolgende dag dat het aantal nieuwe besmettingen stijgt. Over de hele week gezien gaat het om een stijging van 21 procent ten opzichte van de zeven dagen daarvoor.

Ook in de ziekenhuizen nam de druk toe, hoewel er over de hele week nog wel sprake blijft van een minieme daling van ruim 1 procent. Er zijn 150 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen in het ziekenhuis, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Dat zijn 10 nieuwe opnames minder dan gisteren.

Op de intensive care werden 24 nieuwe patiënten opgenomen, bijna allemaal doorgestroomd vanaf de verpleegafdelingen. Dat zijn 3 nieuwe opnames meer dan gisteren.

In totaal liggen er nu 1660 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 1641), van wie 470 op de IC (gisteren: 469). Er zijn dus meer coronapatiënten opgenomen dan ontslagen.