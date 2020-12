Man probeert zich in brand te steken bij gemeentehuis Nijkerk

Voor het gemeentehuis van Nijkerk heeft een man geprobeerd zich in brand te steken. Medewerkers van de gemeente wisten hem tegen te houden nadat hij al een vermoedelijk brandbare vloeistof over zich heen had gegoten, zegt een politiewoordvoerder.

De medewerkers waren er volgens de politie "heel snel bij". De man is overgedragen aan zorgpersoneel. Voor zover bekend raakte hij niet gewond. De politiewoordvoerder benadrukt dat geen sprake is geweest van brand.

Om privacyredenen wil de politie verder niets kwijt over de toedracht van het incident en over de identiteit van de man.

Ook de gemeente wil vanwege de privacy niets zeggen over de achtergrond van de actie. "We bekijken momenteel met alle betrokken partijen de situatie van deze meneer en wat we vanuit de gemeente voor hem kunnen doen."

Het is het tweede ernstige incident dit jaar bij het gemeentehuis. In maart reed een man met een pick-uptruck de ontvangsthal binnen. Die man zou geen politiek motief hebben gehad, maar hebben gehandeld uit psychische nood. De politie kan niet zeggen of er een verband is tussen de beide incidenten.