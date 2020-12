Wereldwijd meerdere 'monolieten' gevonden: goede marketing, aliens of kunst?

De zuil in Utah - EPA

In de Verenigde Staten, Roemenië en nu zelfs ook in Friesland: monolieten duiken de afgelopen weken overal ter wereld op. Ze zijn meters hoog, gemaakt van metaal en vooral mysterieus. Er gaan meerdere verklaringen rond voor het opduiken van de zuilen: ze zijn een marketingstunt, neergezet door aliens, het is kunst of het is een verwijzing naar de tientallen jaren oude film 2001: A Space Odessey. Welke klopt? De zuilen worden in internationale media monolieten genoemd, maar dat zijn ze niet, zegt petroloog Wim van Westrenen. "Een monoliet is namelijk een stuk steen dat door de natuur is gevormd. En dat is dit niet." Specifieker gaat het dus om metalen zuilen. De eerste werd ontdekt in Utah, vanuit een helikopter bij het schapen tellen. Die zuil werd waarschijnlijk rond 2016 geplaatst. Eind november was het metalen ding verdwenen; waarschijnlijk is het door mensen meegenomen. Na de ontdekking verscheen ook een zuil in Roemenië en op andere plekken in de Verenigde Staten. En ja, zelfs ook in Friesland:

"In de eerste krantenstukken werd de link met buitenaards leven al snel gelegd, dus ook in onze whatsappgroep werden de zuilen besproken", zegt ufoloog Taede Smedes. In die groep wordt gedroomd van buitenaardse beschavingen en dat er bewijs is van buitenaards bezoek, maar dat is bij deze zuilen niet het geval, zegt Smedes. "Het is wel opvallend, maar als een buitenaardse beschaving ons zal bezoeken, lijkt het mij stug dat ze dat doen door een blok metaal in de woestijn neer te zetten." Dat er interesse is voor de zuilen, snapt de ufoloog wel. "Zo'n monoliet groeit niet aan een boom, dat moet door iemand gemaakt zijn. En is het dan aards of buitenaards? Dat mysterie wekt interesse op." Smedes denkt zelf dat de zuilen echter iets te maken hebben met de film 2001: A Space Odyssey.

Quote Iedereen die de film kent en de foto's van de zuil in Utah ziet, legt meteen de link tussen de twee. Govert Schilling

Die film uit 1968 gaat namelijk over een soortgelijk voorwerp, zegt wetenschapsjournalist en groot fan van de film Govert Schilling. "De film begint in de oertijd. Tussen de apen landt opeens een groot hoog zwart blok - het lijkt op een langgerekte gladde dominosteen - die na een tijdje opeens weer weg is." De link is dan snel gelegd, zegt Schilling. "Want in de film en in Utah gaat het om een glimmend 'buitenaards' iets dat in een ongerept landschap staat. Iedereen die de film kent en de foto's van Utah ziet, legt meteen de link tussen de twee." Het zou kunnen dat de zuil in Utah geplaatst is door mensen die een eerbetoon wilden brengen aan de film. "Ook zou het een marketingstunt kunnen zijn, 50 jaar na de film. Dat de zuil in 2018 is geplaatst om de film te vieren, maar nu pas is ontdekt."

Dan een marketingstunt? Een marketingstunt is inderdaad ook een van de verklaringen die rondgaat. Of dat het oorspronkelijke idee was, is onduidelijk, maar dat er veel bedrijven nu proberen in te spelen op de populariteit gebeurt wel. Zo is er een snoepwinkel in de VS die beweert een metalen zuil voor zijn deur te hebben ontdekt, hebben meerdere casino's in Las Vegas er een 'gevonden' en speelt ook de McDonalds er op in: