Ikea stopt na zeventig jaar met papieren catalogus

Woonwinkel IKEA stopt na zeventig jaar met het uitgeven van zijn papieren catalogus. Volgens het bedrijf weten steeds meer klanten het bedrijf online weten te vinden, en is het boek daarom niet meer nodig. "De catalogus is steeds minder belangrijk geworden", zegt het bedrijf, dat spreekt van een "emotioneel maar rationeel besluit".

De IKEA-catalogus van dit jaar had een oplage van 40 miljoen stuks. In Nederland was het Zweedse bedrijf al grotendeels gestopt met de papieren editie en overgegaan naar een digitale editie. Voor de liefhebbers van papier lagen er nog wel 250.000 exemplaren in de Nederlandse winkels.

200 miljoen exemplaren

Het hoogtepunt voor de Ikea-catalogus was in 2016, toen meer dan 200 miljoen exemplaren in meer dan 32 talen werden verspreid. Het eerste exemplaar werd in 1951 uitgegeven door oprichter Ingvar Kamprad. In het zuiden van Zweden werden toen 285.000 catalogi verspreid. Op de voorkant stond de iconische MK Wing Chair.

In de herfst van volgend jaar komt het bedrijf nog wel met een boek waarin wooninspiratie wordt beloofd, als eerbetoon aan de catalogus.