NOS Voetbalpodcast #129: 'Situatie Slot kent alleen maar verliezers'

Uiteraard wordt ook het verrassende ontslag van Arne Slot bij AZ besproken. De trainer moest vertrekken van de clubleiding nadat hij gesprekken had gevoerd met Feyenoord.

Onderwerpen genoeg om te bespreken in de 129ste NOS Voetbalpodcast. In een weekend waarin zowel Ajax. Feyenoord, PSV, AZ als Vitesse punten verspeelde bespreekt Arno Vermeulen het afgelopen weekend met Arman Avsaroglu, Jan Roelfs en Jeroen Elshoff.

De NOS Voetbalpodcast is hier te beluisteren . Wil je geen enkele aflevering meer missen? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app .

"Deze situatie kent alleen maar verliezers", reageert Avsaroglu. "Zelfs voor Feyenoord is dit niet ideaal." Elshoff ziet een verband tussen het vertrek van Slot en de verliespartij van AZ tegen FC Groningen, afgelopen zondag.

"Dat kun je niet los zien natuurlijk. Het is ook niet zo gek dat de spelers even last hebben van het vertrek. Het zijn veelal jonge spelers die ook een band hadden met Slot."

Verder onder andere aandacht voor hoe het nieuwe Feyenoord onder Slot eruit moet gaan zien, het wisselbeleid van Roger Schmidt bij PSV en een vooruitblik op de aankomende Europese week.