Roemeense sociaaldemocraten op winst, maar waarschijnlijk niet in regering

De sociaaldemocratische PSD is op weg de verkiezingen in Roemenië te winnen, maar komt waarschijnlijk niet in de regering. President Klaus Iohannis heeft gezegd dat hij de huidige premier, de liberaal Ludovic Orban, zal vragen een centrum-rechts kabinet te vormen.

President Iohannis wil dat het nieuwe kabinet het begrotingstekort terugdringt en het vertrouwen van buitenlandse investeerders in Roemenië herstelt. De PSD keerde zich in de verkiezingscampagne tegen bezuinigingen op de overheidsuitgaven.

Iohannis won vorig jaar de presidentsverkiezingen met de belofte dat hij een eind zou maken aan de jaren van politieke chaos onder PSD-regeringen.

Verschillen klein

De liberale premier Orban riep zich gisteravond al tot winnaar uit, ook al waren de verschillen te klein om de winnaar aan te wijzen.

In de voorlopige uitslag blijft de PSD net onder de 30 procent van de stemmen. De Nationale Liberale Partij van Orban haalde 25 tot 26 procent, zijn vermoedelijke coalitiepartner USR-Plus, een centrumpartij, 15 tot 16 procent.

De verwachting is dat nu een moeizame kabinetsformatie volgt, omdat de liberalen en de USR-plus zeker één andere partij nodig hebben.

Pro-Europa

Beide partijen hebben zich al uitgesproken voor een coalitie met de UDMR, die voor de Hongaarse minderheid in Roemenië opkomt. Onderhandelingen met de PSD worden uitgesloten.

De verwachting is dat Brussel blij is met een nieuw kabinet-Orban. Hij geldt als pro-EU. PSD-regeringen werden in het verleden bekritiseerd, omdat ze de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht zouden hebben willen aantasten.