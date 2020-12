Frans Klein (NPO) is Omroepman van 2020

Frans Klein is door mediavakblad Broadcast Magazine uitgeroepen tot Omroepman van het Jaar. De directeur Video van de NPO kreeg de bijbehorende wisselbeker overhandigd door Jeroen Pauw, die de titel vorig jaar won.

Volgens de jury onderstreept de Nederlandse publieke omroep "jaar in, jaar uit haar impact" en staat het buiten kijf dat de publieke omroep van grote meerwaarde is in het Nederlandse medialandschap. "Dat is niet in de laatste plaats te danken aan Frans Klein", meldt het vakblad. Hij wordt onder meer geprezen voor de gewaagde opzet van talkshow Op1, waar iedere dag een ander talkshowduo presenteert.

"Gevoegd bij het feit dat hij al zo lang loyaal bouwt en stuurt aan de publieke programmering en het schip strak op koers weet te houden in zeer woelige baren, geeft dat de redactie voldoende redenen om Frans Klein te benoemen tot Omroepman van het Jaar 2020", aldus Broadcast Magazine.

Klein perplex

Klein werd thuis 'overvallen' met de titel. "Ik ben eerlijk gezegd perplex", reageerde hij. "Normaal gesproken zeg je: dit is zo'n moment waar je op rekent. Maar hier had ik totaal niet op gerekend."

Door de coronacrisis verliep de uitreiking van de prijs dit jaar anders dan anders. Normaal gesproken krijgt de winnaar de prijs voor het oog van honderden aanwezigen in museum Beeld en Geluid in Hilversum. In plaats daarvan werd de wisselbeker uitgereikt in een YouTube-video, waarin Klein met Jeroen Pauw sprak. Verder waren er felicitaties van oud-winnaars Eva Jinek, Matthijs van Nieuwkerk en Paul de Leeuw.