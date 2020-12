De uitzending van 7 december

'Onrecht moet zwaarder wegen bij teruggeven nazi-roofkunst'

Het is "principieel onjuist" om de belangen van musea of andere bezitters te betrekken bij de afweging of door nazi's geroofde kunst wordt teruggegeven aan de erfgenamen van de oorspronkelijke Joodse eigenaren. Herstel van onrecht weegt zwaarder, concludeert een evaluatiecommissie in een kritisch rapport dat vandaag wordt aangeboden aan minister Ingrid van Engelshoven.

De evaluatiecommissie, onder leiding van Jacob Kohnstamm, heeft op verzoek van de minister gekeken naar het beleid zoals dat sinds 2001 wordt uitgevoerd door de restitutiecommissie. Die bestaat uit juristen, een historicus en een kunsthistoricus. Zij bepalen of een kunstobject na een claim wordt teruggegeven aan de erfgenamen of niet.