Brexit-spanning loopt op: 'Wat de Britten vragen kan niet'

Daar komt een verschil van mening bij over de strafmaatregelen die genomen mogen worden als de spelregels toch worden overtreden. Europa wil de regels van de wereldhandelsorganisatie WTO hanteren, dus bijvoorbeeld extra heffingen op kaas opleggen, terwijl het verschil van mening gaat over vliegtuigen of auto's. De Britten daarentegen willen dat strafmaatregelen alleen gelden voor de sector waar problemen zijn. Dus bij een verschil van mening over kaas mogen er alleen sancties op het gebied van kaas worden opgelegd.

De meningsverschillen lijken onoverbrugbaar en gaan nog steeds over de spelregels voor de interne markt. De Europese Unie wil niet dat Britse bedrijven oneerlijke staatssteun krijgen en daarmee Europese bedrijven wegconcurreren. Het Verenigd Koninkrijk daarentegen gruwt van de gedachte dat de EU nog steeds iets te zeggen heeft over de manier waarop het het Britse bedrijfsleven steunt.

De spanning tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk over de brexit loopt verder op. Vanochtend heeft onderhandelaar Michel Barnier de ambassadeurs van de 27 EU-landen bijgepraat en de toon was volgens betrokkenen niet optimistisch. "Kort samengevat: wat de Britten vragen kan niet."

Nadat er in het weekend berichten naar buiten waren gekomen over een mogelijke deal op het terrein van de vis, blijkt dat vandaag toch weer anders te zijn. Voorlopig is er ook op dat terrein geen afspraak, zo heeft Barnier de ambassadeurs laten weten.

Vandaag gaan de gesprekken verder. "We zijn heel dicht bij de rode lijnen die we als Europese Unie hebben gesteld. Het scheelt nog maar een paar millimeter. Verder kunnen we echt niet gaan", liet de eerder genoemde EU-diplomaat weten. Vanavond spreken de Britse premier Johnson en de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen met elkaar.

De hoop is dat de twee een doorbraak kunnen forceren, zodat de regeringsleiders komende donderdag tijdens de EU-top hun fiat aan de afspraken kunnen geven. Ondertussen wordt er ook al rekening mee gehouden dat de onderhandelingen tot 31 december duren. "Pas tegen de deadline wordt er bewogen", zo is de verwachting in kringen van het Nederlandse kabinet.

De deadline voor het Europees Parlement is eigenlijk deze week. Volgende week vergadert het Parlement in Brussel voor de laatste keer dit jaar en strikt formeel moet het EP een akkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk in die week goedkeuren. De politici kunnen er overigens alleen maar over spreken als de juridische teksten zijn vertaald in alle EU-talen. De Franse president Macron heeft al laten weten dat de tekst hoe dan ook in het Frans moet zijn opgeschreven voordat hij er een oordeel over kan geven.