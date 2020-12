Dag voordat kabinet knopen doorhakt, regent het symbolische acties

KNVB-protest op het Malieveld in Den Haag - ANP

De cijfers geven de beleidsmakers in Den Haag weinig ruimte om te manoeuvreren, maar toch is er hoop op kleine versoepelingen. In aanloop naar de 'coronapersconferentie' van het kabinet van morgenavond willen tal van belangenorganisaties zich op de valreep nog even laten horen. En dat is vandaag te zien op het Malieveld, niet in de vorm van grote mensenmassa's maar vooral symbolisch. In alle vroegte waren er de jongeren, onder de banner Youth for Climate. Ze stonden er niet per se voor versoepelingen maar hebben wel verwachtingen van het kabinet. Want dat moet nu nadenken hoe het de economie straks op een duurzame manier wil opstarten. 1500 bordjes namen ze mee, met namen en spreuken van mensen die zich online hadden opgegeven. 'Fuck Each Other, Not the Climate', laat een van onlinedeelnemers kort maar krachtig optekenen. Versoepelingen wil de amateursport wel. Op het drassige, zompige Malieveld legde de KNVB vanochtend duizend voetbalshirtjes van amateurclubs, in de vorm van het woord 'Stil':

Amateurclubs protesteren met duizend voetbalshirtjes op het Malieveld - NOS

Overvragen willen ze niet, benadrukt Jaap Paulsen van de KNVB. "We hopen op kleine stapjes morgen, want als je binnen met 30 man mag sporten, zou je toch met elf mensen op een veld moeten kunnen voetballen. Fris en veilig in de buitenlucht." Het zou volgens Paulsen een enorme impact hebben op het spelplezier. Volwassen mogen nu maar in groepjes van vier sporten en jonge amateurs kunnen alleen een trainingspartijtje op de eigen club doen. "Mensen haken daardoor af, terwijl sporten goed is voor de weerstand, en een oplossing tegen bewegingsarmoede, overgewicht, eenzaamheid." Black Monday Grote financiële belangen spelen er voor de horeca en de evenementenbranche, die veelal helemaal stilliggen. Zij proberen de druk op het kabinet op te voeren met 'Black Monday', een verwijzing naar het koopjesfestijn Black Friday, dat hordes naar de winkels lokte en pakketbezorgers voor een vrijwel onmogelijke opgave plaatste. Er moet meer financiële steun komen, wil Koninklijke Horeca Nederland. Zonder die steun gaat meer dan de helft van de sector binnenkort failliet en staan er honderdduizenden mensen op straat, waarschuwt de belangenorganisatie. Maar de sector wil meer. Het kabinet moet morgen ook "een concreet perspectief op heropening" bieden, "inclusief datum".

Horecaondernemer overhandigt een symbolische sleutel aan een aantal Kamerleden in Den Haag - NOS