Meervoudig Oranje-international Willems smokkelde als kind drugs naar Nederland

Jetro Willems heeft in het televisieprogramma Andy Niet te Vermeijde een schokkende bekentenis gedaan. De 22-voudig Oranje-international smokkelde als kind drugs van Curaçao naar Nederland.

Toen Willems negen jaar was, emigreerde hij met zijn familie naar Nederland. Met drugs, zodat er geld was om een nieuw leven op te bouwen. 'In eerste instantie hebben mijn ouders geprobeerd het mee te nemen, maar dat ging niet. Toen heb ik mezelf opgeofferd. Ik zei: 'Doe maar bij mij.' Ik was toch al een beetje die gekke. Als ik dat voor mijn familie moet doen, dan doe ik dat gewoon."

Nooit meer

Willems werd niet gecontroleerd tijdens de reis. "Het was voor ons het licht. Alles ging lopen. Mijn ouders kregen werk bijvoorbeeld. Ik wilde er niets voor. Ja, nooit meer in die situatie terechtkomen. Ik zei tegen mijn ouders: 'Geef alles wat je mij wilde schenken maar aan mijn zus. Ik wil alleen een bal.' Uiteindelijk heeft die bal mijn leven gered."

De 26-jarige Willems is bij Eintracht Frankfurt dicht bij een rentree na tien maanden blessureleed. De voormalig linksback van Sparta Rotterdam en PSV was vorig seizoen op huurbasis goed op dreef bij Newcastle United, totdat hij zijn kruisband scheurde.