Duitse en Noorse energiereuzen doen mee aan 'waterstofeconomie' Groningen

Energiecentrale in de Groningse Eemshaven - ANP

Het Duitse energieconcern RWE en het Noorse Equinor sluiten zich aan bij de plannen voor grootschalige waterstofproductie in Groningen. Het project NortH2 van Shell, Gasunie en Groningen Seaports moet van de provincie na het aardgastijdperk het hart van de Europese waterstofeconomie maken. Het project kan volgens onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen 5000 tot 12.000 banen opleveren. Nieuwe windparken boven de Waddeneilanden moeten stroom leveren voor de productie van groene waterstof in een nieuwe fabriek in de Eemshaven. Die waterstof kan opgeslagen worden in Groningse zoutmijnen en via de bestaande 'dikke buizen' van de Gasunie naar industriegebieden in Amsterdam, Rotterdam, Zeeland en Limburg worden getransporteerd. Deze gasverbindingen lopen ook de grens over richting Hamburg, het Ruhrgebied en België.

kaartje - NOS

Waterstof wordt door de energiebedrijven gezien als het 'toekomstige aardgas' voor industriële en chemische processen die temperaturen nodig hebben die niet met elektriciteit bereikt kunnen worden. Waterstof is pas groen en duurzaam als er genoeg duurzaam opgewekte elektriciteit beschikbaar is. Dat is voorlopig nog niet het geval en waterstof is duur om te maken. Bovendien lekt er bij het omzetten van elektriciteit naar waterstof relatief veel energie weg. Toch heeft waterstof volgens steeds meer bedrijven en overheden in Europa de toekomst. NOS op 3 legde eerder in deze video uit wát waterstof nou precies is, en hoe het gebruikt kan worden:

Hoewel minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat een warm pleitbezorger is van waterstof, worstelt het kabinet met de manier waarop de productie ervan gestimuleerd moet worden. Om klaar te zijn voor de toekomst moet er begonnen worden met het opschalen van de productie door grotere fabrieken te bouwen, maar de huidige subsidieregelingen zijn daar niet op ingericht. Geen grote besluiten Minister Wiebes ziet wel mogelijkheden voor plannen zoals NorthH2, liet hij afgelopen vrijdag weten in een brief aan de Tweede Kamer. Ook ziet hij redenen om de bouw van waterstoffabrieken financieel te ondersteunen. Het kabinet denkt ook dat er meer windparken op zee gebouwd moeten worden om de klimaatdoelen te halen. Toch neemt het huidige kabinet, dat nog tot maart volledig in functie is, geen grote besluiten meer over uitbreiding van wind op zee en waterstof. Er wordt wel van alles onderzocht en voorbereid zodat een volgend kabinet na de verkiezingen knopen kan doorhakken. Zo moeten er snel nieuwe gebieden aangewezen worden voor extra windparken op zee. Netbeheerder Tennet moet voorbereidingen treffen om deze parken op tijd aan te kunnen sluiten op het hoogspanningsnet. Verder komt er onderzoek naar de toekomstige productie van waterstof op zee.

Windmolenpark in de Noordzee - ANP