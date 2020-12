AZ-icoon Van Galen wil Cocu als coach: 'Heeft kampioenservaring'

Barry van Galen - Pro Shots

Pascal Jansen, de assistent van de zaterdagochtend ontslagen Arne Slot, maakt het seizoen af als hoofdtrainer van AZ. Dat vertrouwen sprak de directie van de Alkmaarse club afgelopen weekend uit. Maar over de trainer van komend seizoen wordt nu al druk gespeculeerd. Clubicoon Barry van Galen weet wel wie de opvolger van Slot moet worden. "Ik had Phillip Cocu in mijn hoofd. En ik las ook Giovanni van Bronckhorst. Daar kan ik me ook wel in vinden."

Van Galen speelde van 1997 tot en met 2006 voor AZ, waarmee hij onder Co Adriaanse in 2005 de halve finales van de UEFA Cup haalde. In die periode speelde de middenvelder ook zijn enige interland voor Oranje. Jongens met kampioenservaring Cocu is onlangs ontslagen bij Derby County en heeft een AZ-achtergrond. Via de amateurs van AFC'34 kwam hij in de jeugd van AZ terecht. In 1989 en 1990 speelde hij in het eerste elftal, voordat hij naar Vitesse vertrok. Van Bronckhorst werd als trainer in 2017 met Feyenoord landskampioen. Hij keerde afgelopen week terug uit China. "Ik hou van jongens met kampioenservaring en dat hebben zij als trainer", aldus Van Galen. Cocu veroverde drie keer de landstitel met PSV.

2 december 2004: Barry van Galen in het duel met Glasgow Rangers - AFP

Van Galen zet zijn vraagtekens bij het rigoureuze ingrijpen door de Alkmaarse club afgelopen weekend. Hij snapt de beslissing van AZ om Slot te ontslaan omdat die achter de rug van de directie met Feyenoord had gesproken. Maar hij had de trainer alleen niet per direct op straat gezet. Door gesprekken te voeren met een concurrent verschuift de aandacht van een trainer denkt Van Galen. "Je gaat je toch richten op je nieuwe club. Slot is met AZ bezig, maar als-ie naar huis rijdt, belt hij met Frank Arnesen om het elftal van Feyenoord voor volgend jaar klaar te maken." "Maar ze hebben toch een beetje te emotioneel gereageerd. Ze hadden moeten wachten tot de winterstop en hem in de tussentijd moeten verbieden om in de computers te kijken, zodat hij niet meer alle ins en outs van de club kon zien." 'Moeilijk verhaal nu' Van Galen ziet door alle hectiek de komende week somber in voor de Alkmaarse club. AZ kan komende donderdag tegen Rijeka plaatsing voor de volgende ronde van de Europa League afdwingen. "Het wordt een moeilijk verhaal nu. De tegenstander hoort en leest alles. Ze weten dat AZ in een moeilijk pakket zit en kwetsbaar is", besluit Van Galen. Directeur voetbalzaken Max Huiberts licht het rigoureuze besluit van AZ toe om trainer Arne Slot per direct op straat te zetten.