Herdenkingsmunt David Bowie als eerbetoon de ruimte in

'Ground Control to Major Tom', zo begint Space Oddity van David Bowie uit 1969. Ruim een halve eeuw na het uitbrengen van die wereldhit werd vandaag een herdenkingsmunt voor David Bowie op speciale wijze gelanceerd. Het eerste exemplaar van het muntstuk heeft een baan rond de aarde gemaakt.

De munt bereikte een hoogte van 35.000 meter, zweefde 45 minuten in een baan rond de aarde en landde weer in Engeland. "Vanwege Bowies eerste hit Space Oddity vonden we het passend om zijn munt de ruimte in te sturen om zo de Starman in zijn eigen baanbrekende stijl eer te bewijzen", zegt Clare Maclennan van The Royal Mint, de overheidsorganisatie die het muntgeld in het Verenigd Koninkrijk produceert.

De David Bowie-munt is de derde uit de Music Legends-collectie van The Royal Mint. Eerder kregen Queen en Elton John al die eer. In het design van de munt van Bowie is naast zijn hoofd ook de bliksemschicht verwerkt die de muzikant op de iconische hoes van album Aladdin Sane uit 1973 op zijn gezicht had staan.

Geïnspireerd door ruimtevaart

De ruimtelancering van de herdenkingsmunt is een verwijzing naar de vele nummers van Bowie die met ruimtevaart en buitenaards leven te maken hebben en naar zijn personage en alter ego Ziggy Stardust, een buitenaardse rockster die naar de aarde komt.

"David Bowies muziek heeft nieuwe generaties muzikanten geïnspireerd en beïnvloed en we hopen dat deze herdenkingsmunt door fans over de hele wereld op prijs wordt gesteld." Bowie overleed in januari 2016 in New York.