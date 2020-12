Ondanks alles kreeg zwemster Van Roon 'heel lief berichtje' van Heemskerk

Heemskerk kon deze week door een verplichte quarantaine (haar man heeft corona) niet meedoen in Rotterdam. Ze had vorig jaar al voldaan aan de limiet, maar Van Roon zwom donderdag sneller en ontnam Heemskerk daarmee het ticket.

Tussen de twee zwemsters zit echter geen wrijving. "Meteen na de race stuurde Femke me een heel lief berichtje en dat waardeer ik heel erg", zei Van Roon zondag op de slotdag van het olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam.

Op eigen verzoek wilde Van Roon na het toernooi even terugkomen op haar prestatie van een paar dagen geleden. "Ik wil heel graag benadrukken dat ik heel trots ben op mezelf. Ik kwam van een tijd van 25,2 en zwem nu 24,6."

"Ik vind het heel sneu voor Femke dat zij in deze situatie is beland. Ik had heel graag tegen haar gezwommen, maar ik ben hartstikke blij met de grote stap die ik heb gezet. Dat is wat ik nodig heb op weg naar Tokio."

Doemdenken doet Van Roon niet

Of de zwembond KNZB het ticket in een later stadium toch nog toewijst aan Heemskerk, daar wil Van Roon niet aan denken. "Dat is nog niet aan de orde. Het gaat sowieso buiten mij om, dus daar kan ik niks mee."

Ze houdt de moed erin: "Ik moet vooral trots zijn op mezelf en lekker Kerst gaan vieren."