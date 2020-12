Schunnige slogan over poezen is 'slechtste' van het jaar

De slogan 'Laat je poesje knippen voor ze begint te wippen' van dierenrechtenorganisatie Gaia is verkozen tot slechtste slogan van 2020. De slagzin van de Belgische organisatie kreeg bijna een kwart (2060) van de 9104 uitgebrachte stemmen op Sloganverkiezing.nl. Op ruime afstand volgt 'O my goot' van een dakgootspecialist uit Keijenborg in Gelderland op plek twee. 'Geef elkaar tijdens het winkelen de pruimte' van Lidl eindigde op drie.

De dierenrechtenorganisatie gebruikt zijn slogan om aandacht te vragen voor sterilisatie van poezen. Dit jaar begon Gaia daarvoor een campagne op Vlaamse radiozenders. Volgens directeur Ann de Greef was dat hard nodig, "aangezien katten kweken als konijnen die jaarlijks maximaal 1,4 miljoen kittens extra voortbrengen".

Voor katers bedacht de organisatie een andere slogan: 'Knippen die ballen, dan pas knallen'.

"Voor ons gaat het natuurlijk om zoveel mogelijk aandacht voor de dingen die wij doen voor de dieren", zei De Greef tijdens de online bekendmaking. "Het lijkt een ludieke slogan, en dat is het natuurlijk ook, maar daarachter gaat heel veel dierenleed schuil. Voor ons gaat het erom de aandacht te vestigen op een ernstig probleem, op een ludieke manier. En ik denk dat we daarin geslaagd zijn." Volgens haar heeft de actie ook echt effect, en laten meer mensen hun kat steriliseren.

The best worst of the world

Andere kanshebbers dit jaar waren onder meer 'Liefde maakt blind, maar je neus ruikt nog steeds een wind' van Rennie, 'De groenspecialist in hart en tuinieren' van een bomen-webwinkel en 'The best worst of the world' van een worstenfabrikant.

Vorig jaar won de slogan 'Onze vis smaakt als de tongzoen van een zeemeermin' van een viszaak in Arnhem, in 2018 ging de prijs naar de slagzin 'We doen wel vrouwen maar knippen ze niet' van een kapperszaak.