Schaaktoernooi Tata Steel gaat door • Rode Kruis deelt coronamedaille uit

In de Australische stad Melbourne is voor het eerst in vijf maanden een internationale vlucht aangekomen. Sinds de wereldwijde uitbraak van het coronavirus in maart zijn buitenlanders niet meer welkom in Australië. Australiërs konden nog wel terugkeren naar huis, maar na een grote uitbraak in de staat Victoria in juni, liet Melbourne geen internationale vliegtuigen meer toe.

De eerste internationale vlucht kwam uit Sri Lanka. Passagiers zijn na aankomst in bussen vervoerd naar hotels, waar ze veertien dagen op eigen kosten in quarantaine gaan. Mensen die corona-symptomen vertonen of verhoging of koorts hebben, worden direct naar een speciaal hotel gebracht waar ze medische zorg krijgen.

Vandaag komen nog meer vluchten aan in Melbourne, met in totaal naar verwachting ruim 250 mensen. De tweede stad van Australië denkt met het hotelquarantainesysteem over een week verspreid dagelijks gemiddeld 160 mensen te kunnen ontvangen.