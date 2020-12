Grapperhaus: besmettingscijfers zeer zorgelijk • Lockdown Griekenland verlengd

Verreweg de meeste coronamaatregelen in Griekenland zullen tot 7 januari gehandhaafd blijven, heeft de Griekse regering bekendgemaakt. Scholen, horeca, nachtclubs, rechtbanken en skicentra blijven tot die datum dicht.

Ook andere maatregelen worden verlengd, zoals het verbod op reizen tussen verschillende regio's en de avondklok van 21.00 uur tot 05.00 uur. Naar buiten gaan mag tot 7 januari nog wel, maar alleen vanwege bepaalde redenen als boodschappen doen, artsenbezoek en de hond uitlaten.

Later in de week zal worden besloten of winkels, kappers, kerken, en musea open mogen en of er enige versoepelingen komen met Kerst en Nieuwjaar. Tijdens de feestdagen is het nu mogelijk een andere familie te ontvangen of in totaal negen personen.

Sinds gisteren zijn er in Griekenland 904 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Voor het eerst in 41 dagen lag het aantal nieuwe besmettingen onder de 1000. Van de nieuwe gevallen werden er vijf ontdekt na controles aan de grens, meldt de Nationale Organisatie voor Volksgezondheid in de dagelijkse update. Er zijn 101 personen overleden aan de gevolgen van het virus. Het totaal aantal sterfgevallen is nu 3003. Er liggen 600 patiënten op de intensive care.

Griekenland zit voor de tweede keer in een lockdown. Die lockdown is op 7 november ingegaan.