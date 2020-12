Maduro eist overwinning op in Venezuela na verkiezingen met lage opkomst

Bij de parlementsverkiezingen in Venezuela heeft de politieke alliantie van partijen rond president Maduro de overwinning opgeëist. De kiescommissie meldt dat de Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, een alliantie van partijen rond Maduro, bijna 70 procent van de stemmen krijgt. Zo'n 80 procent van de stemmen is geteld. De opkomst komt uit op 31 procent, meldt de kiescommissie.

Oppositieleider Guaidó en de grote oppositiepartijen deden niet mee, omdat zij zeggen dat de verkiezingen niet eerlijk verlopen. Ook de Europese Unie, de Verenigde Staten en andere landen spreken van een schijnvertoning.

"De waarheid kan niet verstopt worden", zei Guaidó in een videoboodschap. Hij ging daarbij ook in op de opkomst, die vermoedelijk laag uitvalt. "De meerderheid van Venezuela heeft de rug gekeerd naar de fraude, die maanden geleden begon."

Opkomst interessanter

Het parlement was het laatste instituut in handen van de oppositie. Begin vorig jaar leek het er even op dat Juan Guaidó aan de macht kwam en hij kreeg al snel steun van westerse landen. Maar Maduro behield de steun van het machtige leger en profiteerde van de verzwakte positie van Guaidó, die binnen de eigen gelederen kritiek kreeg op zijn leiderschap.

"De uitslag is eigenlijk niet zo spannend", zegt correspondent Marc Bessems in het NOS Radio 1 Journaal. "Veel interessanter is de opkomst. Het was gisteren heel erg rustig bij de stemlokalen. Het leek een doodgewone zondag. Er stonden langere rijen bij benzinestations dan bij stembureaus."

Bessems legt uit dat Maduro niet tevreden zal zijn over de lage opkomst. "Het regime had echt gehoopt op een hoge opkomst. Hoe meer stemmen, hoe geloofwaardiger en legitiemer het parlement over zou komen."

Steviger in het zadel

Dat de opkomst zo laag uitvalt, heeft volgens de correspondent te maken met gelatenheid. "Bij peilingen vooraf was duidelijk geworden dat hoogstens 30 procent zou gaan stemmen. De meeste mensen moeten niets hebben van Maduro, maar zijn ook niet heel enthousiast over de oppositie. Het leven gaat door, de crisis gaat door. Mensen hebben wel andere dingen aan hun hoofd dan weer een of andere politieke gebeurtenis, die niets gaat veranderen in hun leven."

Voor Maduro betekent winst dat hij steviger in het zadel zit in Venezuela. Nu al heeft hij de steun van het leger, de aanklagers, de rechtbanken en andere instituties.

"Hij heeft het parlement de afgelopen jaren gewoon gegeneerd", zegt Bessems. "Maar dat parlement en de internationale aandacht ervoor waren wel een imagoprobleem. Bijvoorbeeld omdat hij allerlei oliedeals wilde sluiten. Officieel moet dat langs het parlement, maar dat kon hij bij het vorige parlement vergeten. Dat gaat in het nieuwe parlement vast een stuk makkelijker."

