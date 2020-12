Wekdienst 7/12: Horeca demonstreert in Den Haag • Uitspraak overname Corendon

Een gesloten terras in Eindhoven - ANP

Goedemorgen! De horeca demonstreert in Den Haag om aandacht te vragen voor de penibele situatie waarin de sector zich bevindt. En de rechtbank oordeelt of Sunweb af mag zien van de overname van Corendon.

Vandaag is het bewolkt met van tijd tot tijd regen. In de middag wordt het vanuit het zuiden droger en het wordt 3 tot 7 graden.

het weer 7/12 - Weerplaza

Ga je vandaag de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de aangepaste dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? De horeca vraagt aandacht voor de penibele situatie waarin de sector zich bevindt. Er wordt vanaf 12.00 uur onder meer gedemonstreerd op de Koekamp in Den Haag. Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) lanceert de campagne Black Monday. KHN wil dat de overheid met financiële compensatie komt. Om 19.00 uur doen verschillende horeca-uitbaters hun buitenlichten 5 minuten aan.

De rechter doet uitspraak in een kort geding dat reisorganisatie Corendon heeft aangespannen tegen branchegenoot Sunweb. Corendon zou voor 146 miljoen euro overgenomen worden Sunweb, maar volgens Sunweb-eigenaar Triton heeft Corendon niet op tijd aan "cruciale voorwaarden" voor de overname voldaan.

Prinses Amalia is jarig. De kroonprinses wordt 17. Volgens haar moeder Máxima zal de familie haar verjaardag de hele week vieren. Vanwege de coronamaatregelen mag ook de koninklijke familie maar drie bezoekers per dag ontvangen.

Wat heb je gemist? De KNVB moet zich nadrukkelijker uitspreken tegen de schendingen van de mensenrechten in Qatar. Die oproep doet Amnesty International aan de vooravond van de loting van de kwalificatiereeks voor het WK voetbal van 2022 in Qatar. Sinds het land het evenement in 2010 kreeg toegewezen, worden er op grote schaal mensenrechten geschonden, zegt de mensenrechtenorganisatie. Twee miljoen arbeidsmigranten werken in barre omstandigheden aan de bouw van de WK-stadions en de infrastructuur. Ze krijgen daar amper of helemaal niks voor betaald. Daarnaast zijn naar schatting (Qatar geeft geen officiële cijfers vrij) al meer dan 1.000 gastarbeiders overleden tijdens de stadionbouw.

Ander nieuws uit de nacht: 'Gedupeerde toeristen krijgen geld terug door voucherbank': Het kabinet lanceert een 'voucherbank' om te garanderen dat toeristen hun geld voor een geschrapte pakketreis terugkrijgen als hun touroperator dat niet kan betalen.

Grootste bank van Australië vestigt Europees hoofdkantoor in Amsterdam: De Commonwealth Bank of Australia (CBA) gaat zijn nieuwe Europese hoofdkantoor in Amsterdam vestigen, meldt het FD. Tot nu toe zat dat in Londen. De brexit is de aanleiding om naar ons land te komen.

Campings en vakantieparken sponnen garen door coronacrisis: in juli en augustus werd volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek een recordaantal overnachtingen geboekt, zelfs meer dan in het topjaar 2019. Dat kwam vooral doordat veel mensen in eigen land gingen kamperen of een vakantiehuisje hadden gehuurd.

En dan nog even dit: Meer dan 60.000 koala's zijn in 2019 en 2020 het slachtoffer geworden van de bosbranden in Australië, meldt het Wereld Natuur Fonds (WWF) in een nieuw rapport. De dieren werden gedood, raakten gewond of moesten vluchten voor de branden, die ook aan 33 mensen het leven kostten.

Hulpverleners met een geredde koala op Kangaroo Island, afgelopen januari - AFP