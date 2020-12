Kerstpakket in coronatijd: afgeschaft, kleine attentie of juist extra uitpakken

Sligro verwacht dit jaar bijna een miljoen kerstpakketten te verkopen, maar dat is een voorlopige schatting. "Het is nog onvoorspelbaar wat het dit jaar gaat worden en welk corona-effect we gaan zien."

Makro verkocht vorig jaar ruim anderhalf miljoen kerstpakketten. Het bedrijf heeft niet het idee dat de omzet dit jaar lager uitkomt. "Sommige bedrijven bieden hun medewerkers juist een wat groter pakket aan", zegt marketingmanager Jacqueline Roest. "Normaal geven bedrijven in december geld uit aan evenementen voor het personeel of kerstborrels. Die gaan nu niet door. Ze gebruiken dat budget om wat meer uit te pakken met het pakket."

Want veel bedrijven hebben het moeilijk door corona. Het kerstpakket is dan een logische bezuinigingspost. Of is het toch heilig? We vroegen het aan twee grote leveranciers, Makro en Sligro.

De tijd van kerstpakketten breekt weer aan. Vorig jaar kregen rond de 7 miljoen werknemers er een van hun werkgever. Maar of dat aantal nu ook gehaald wordt, is de vraag.

Want dat corona-effect kan verschillende kanten uitgaan: "Je ziet dat hard getroffen bedrijven dit jaar niets doen, simpelweg omdat er financieel gezien geen ruimte is", zegt een woordvoerder van de groothandel. "Bedrijven die wel ruimte hebben en in het verleden geen kerstpakket schonken, kiezen er vaker voor om dit nu wel te doen. Zij zien het als een mogelijkheid om aandacht te schenken aan thuiswerkend personeel."

Pakket met videoboodschap

Bij Makro zien ze dat pakketten vaker worden opgestuurd in plaats van op werk uitgedeeld, vanwege het thuiswerken. Bedrijven kiezen ook vaker voor een voucher, waarmee een medewerkers zelf online iets kan uitzoeken.

Omdat kerstborrels niet doorgaan ziet het bedrijf ook een nieuwe toevoeging aan de pakketten: de QR-code die linkt naar een videoboodschap van de directeur. "Het gaat om het geven van waardering, terugkijken op het jaar. Werkgevers worstelen daar nu mee en dan is zo'n filmpje een goede manier om mensen te bedanken", zegt Roest.

Wel/geen pakket bij grote NOW-ontvangers?

En wat doen de zes bedrijven die afgelopen zomer de meeste NOW-loonsteun ontvingen, geven zij wel of geen kerstpakket?

Personeel van Transavia (25 miljoen euro steun) krijgt, in tegenstelling tot voorgaande jaren, geen kerstpakket. "We gaan het niet doen, helaas", reageert een woordvoerder. "Want we moeten goed kijken naar waar we kosten kunnen besparen." De vliegmaatschappij gaat voor Kerst wel iets anders doen richting het personeel. "We willen onze mensen wel bedanken. Maar op een andere manier, zonder dat dat geld kost."

Bij moederbedrijf KLM (285 miljoen) zit er ook geen kerstpakket in, maar dat heeft niets met de coronacrisis te maken: dat is al jaren zo bij KLM.

Ook Tata Steel (37 miljoen) deelt geen kerstpakketten uit. Het staalbedrijf moet ieder dubbeltje omdraaien om te kunnen blijven investeren in de toekomst, stond in een memo die NH Nieuws in handen kreeg. Werknemers reageren bij de omroep teleurgesteld. "Gezien de huidige situatie, ook door corona, zou juist waardering in de vorm van een kerstpakket een mooi gebaar zijn", zei Gerrit Idema van de ondernemingsraad tegen NH. Tata heeft het al langer zwaar, ook vorig jaar was er geen kerstpakket.

Medewerkers van Holland Casino (25 miljoen) ontvangen dit jaar eveneens geen pakket. "Holland Casino vindt het belangrijk om stil te staan bij Kerst, zeker gezien het een uiterst bewogen jaar is voor al onze werknemers", laat het bedrijf weten. "We doen dit echter op aangepaste wijze, gezien de financieel onzekere situatie. Medewerkers ontvangen daarom dit jaar geen kerstpakket, maar een kleine kerstattentie met kerstkaart."

Het personeel van Schiphol (30 miljoen euro steun) krijgt dit jaar wel een kerstpakket. "Ook in deze turbulente tijd willen we onze waardering voor collega's uiten", aldus een woordvoerder. "Tegelijkertijd moeten we rekening houden met de financiële uitdagingen waar we voor staan. Daarom krijgen medewerkers dit jaar een wat meer bescheiden kerstcadeau."

Bij vrachtwagenfabrikant DAF Trucks (20 miljoen) krijgen ze dit jaar gewoon weer een kerstgeschenk. "We vinden het juist ook in deze uitdagende tijd belangrijk onze waardering uit te spreken voor onze medewerkers", aldus het bedrijf.