Loting kwalificatiereeks WK 2022 vanavond live bij de NOS

Vanavond om 18.00 uur is in Zürich de loting voor de Europese kwalificatiereeks van het WK voetbal van 2022 in Qatar. Het Nederlands elftal gaat als een van de tien groepshoofden de pot in.

De loting is live te zien op NOS.nl en in de NOS-app met commentaar van Arno Vermeulen. Kort na de loting zal bondscoach Frank de Boer in Zeist een reactie geven.

Van der Vaart is in Zürich

Vanwege de coronacrisis is de loting een online-evenement zonder vertegenwoordigers. Rafael van der Vaart is wel in Zürich om te assisteren bij de loting.