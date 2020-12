Rechter gaat oordelen of 'Mr. Big'-methode mocht bij oplossen coldcasezaak

Dat is in de coldcasezaak van vandaag niet anders, zegt advocaat Vito Shukrula, die de 50-jarige Ad K. bijstaat. "Er zijn gouden bergen beloofd aan een verslaafde man die niets had. Dan ben je in staat iets te bekennen wat je niet hebt gedaan."

Het verweer van verdachten is achteraf vaak hetzelfde: ze voelden zich onder druk gezet en hebben een onzinverhaal opgehangen in de hoop makkelijk geld te kunnen verdienen.

De methode leidde in het verleden meermaals tot kritiek en is ook gebruikt in een coldcasezaak, die vanaf vandaag bij de rechtbank in Amsterdam wordt behandeld. Met de undercoveroperatie lukte het de politie om een achttien jaar oude moordzaak toch nog op te lossen.

Verdachte Ad K. vertelde dat hij Van Dillenburg heeft doodgeschoten en het lichaam daarna "in de shredder" heeft gegooid. Na zijn aanhouding trok hij zijn verhaal in en zei hij dat hij alles had verzonnen.

De zaak van vandaag gaat over de verdwijning van Patrick van Dillenburg in 2002. Hij is vermoedelijk vermoord na een conflict in de drugswereld. De politie ging anderhalf jaar undercover om een bekentenis te krijgen van de vermoedelijke dader.

De raad vindt dat meer uitleg nodig is over hoe het undercovertraject is verlopen, zodat rechters kunnen toetsen of de verdachten inderdaad niet onder druk hebben verklaard. Eerder kregen zij jarenlange gevangenisstraffen.

Eerder was ook de Hoge Raad al kritisch op het gebruik van de Mr. Big-methode. Het hoogste rechtsorgaan van Nederland bepaalde in 2019 dat twee andere moordzaken waarin het opsporingsmiddel is gebruikt, opnieuw behandeld moeten worden.

Een van de zaken die over moeten, is die van de Posbankmoord uit 2003. Undercoveragenten zeiden dat een van de verdachten 75.000 euro kon verdienen met xtc-handel als hij de waarheid zou opbiechten. In deze zaak is vrijdag een tussentijdse zitting bij het gerechtshof in Den Haag.

Om het risico op een valse bekentenis te beperken, bepaalde de Hoge Raad ook dat de politie bij voorkeur geluids- of video-opnamen moet maken van de undercoveroperatie.

Hoogleraar strafrecht aan de Open Universiteit Sven Brinkhoff pleit voor meer openheid over de werkwijze van de politie, om te controleren of het bewijs rechtmatig is verkregen en betrouwbaar is. Heimelijke opnamen zijn een goed idee, vindt hij. "Het traject moet van minuut tot minuut worden bijgehouden. In Canada bijvoorbeeld is het heel gebruikelijk om alles op te nemen."

Lokkertje

Brinkhoff zegt dat het OM vooraf op papier moet zetten of de operatie wel 'past' bij de verdachte. Hij vindt het opsporingsmiddel bijvoorbeeld niet geschikt voor kwetsbare en makkelijk te beïnvloeden verdachten. "Als je met geld gaat strooien bij iemand die het niet breed heeft, kan dat net het lokkertje zijn om een valse bekentenis te doen."

Advocaat Shukrula noemt de zaak van vandaag een nieuwe 'testcase'. "De vraag is: heeft mijn cliënt uit vrije wil verklaard, of is hij onder druk gezet? De rechtbank zal moeten toetsen of aan alle huidige voorwaarden voor de Mr. Big-methode is voldaan."

Het Openbaar Ministerie: "Wij hebben er vertrouwen in dat de toegepaste inzet van undercoveragenten toelaatbaar is en voldoende betrouwbaar bewijs heeft opgeleverd."