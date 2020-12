'Zwarte zomer' van bosbranden trof ruim 60.000 koala's in Australië

Meer dan 60.000 koala's zijn in 2019 en 2020 het slachtoffer geworden van de bosbranden in Australië, meldt het Wereld Natuur Fonds (WWF) in een nieuw rapport. De dieren werden gedood, raakten gewond of moesten vluchten voor de branden, die ook aan 33 mensen het leven kostten.

Pakweg 24 miljoen hectare aan landoppervlak ging in vlammen op, ongeveer zes keer de oppervlakte van Nederland. Premier Scott Morrison bestempelde de periode tussen juni 2019 en mei 2020 tot 'zwarte zomer'.

De hoge aantal getroffen koala's is vooral een probleem, zegt de Australische WWF-directeur Dermot O'Gorman, omdat er niet zo veel meer zijn: in 2016 waren er naar schatting nog zo'n 329.000 koala's in Australië, maar door jaarlijkse bosbranden in het land is dat aantal waarschijnlijk flink afgenomen.

Afglijden richting uitsterven

De dieren worden ook bedreigd doordat hun leefgebied steeds meer gebruikt wordt voor mijnbouw, landbouw, boskap en stedenbouw. "De diersoort glijdt af richting uitsterven in Oost-Australië", zegt WWF-topman O'Gorman. "We kunnen het ons niet veroorloven om de koala's te verliezen terwijl we toekijken."

Het WWF wil de diersoort een handje helpen door met drones zaadjes uit te strooien van de eucalyptusboom, voor koala's zowel een bron van voeding als een schuilplaats. Ook wil het WWF grondbezitters gaan betalen om koala's een veilige haven te bieden.