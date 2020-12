'Gedupeerde toeristen krijgen geld terug door voucherbank’

Het kabinet lanceert een 'voucherbank' om te garanderen dat toeristen hun geld voor een geschrapte pakketreis terugkrijgen als hun touroperator dat niet kan betalen. Dat maakt het kabinet volgens De Telegraaf deze week bekend. De krant kreeg inzage in de opzet van deze bank.

Zeker een miljoen Nederlanders hebben een voucher gekregen als compensatie voor een geannuleerde reis, sinds de coronacrisis uitbrak. Die tegoedbonnen zijn samen bijna een miljard euro waard. Voor de nieuwe voucherbank worden staatsleningen ter waarde van 400 miljoen euro beschikbaar gesteld, schrijft de Telegraaf. Met dat geld kunnen reisorganisaties klanten hun geld terugbetalen. Volgens Erik Jan Reuver, directeur van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR), kunnen zo tegoedbonnen worden terugbetaald tot uiterlijk 31 maart 2021.

Niet alle vouchers zijn gedekt

Dat de leningen nog niet de helft van de waarde van de tegoedbonnen dekken, is volgens Reuver geen probleem, "omdat een toenemend deel van de voucherhouders in zomer 2021 toch een nieuwe reis wil boeken of dat intussen heeft gedaan. Dat zien we nu al. Het restant moet door touroperators zelf gefinancierd worden." Volgens de SGR-topman moeten aangesloten reisorganisaties wel zo snel mogelijk stoppen met het uitschrijven van nieuwe vouchers: "voortaan direct omboeken of geld terug, als een reis niet kan doorgaan."

SGR en reiskoepel ANVR besloten in het voorjaar om tegoedbonnen uit te schrijven, waarmee gedupeerde toeristen hun geannuleerde vakanties later konden omzetten in een nieuwe reis of na maximaal een jaar alsnog geld terug zouden krijgen. Omdat de coronacrisis voortduurt en de reisbranche weinig nieuwe inkomsten heeft, leveren deze vouchers een potentiëel probleem op voor veel bedrijven. Een voucherbank zoals nu gepland, kan een faillissementsgolf voorkomen, zeggen SGR en ANVR.