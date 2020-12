Vraagtekens bij vertrek Slot: 'Ontslag is verkeerde beslissing, emotiemanagement'

Uiteraard was het plotselinge ontslag van Arne Slot bij AZ voer voor discussie aan de tafel van Studio Voetbal. 'Emotiemanagement', typeerden Theo Janssen en Freek Jansen (hoofdredacteur Voetbal International) het handelen van de Alkmaarders.

Slot werd zaterdagochtend, in een week waarin Europese overwintering op het spel staat, door de club de laan uitgestuurd nadat bekend werd dat hij in gesprek is met Feyenoord.

"Ze voelen zich gigantisch gepiepeld dat het op deze manier gegaan is", zegt Jansen. "Het is emotiemanagement. Het is een verkeerde beslissing, dit in zo'n belangrijke week die je voor de boeg hebt. Het aandeel van Slot in het succes van AZ is groot. En dan speel je donderdag om te overwinteren, dan kun je daar op een betere manier uitkomen dan dat het op deze manier is gegaan."